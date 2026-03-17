Laura é a primeira bebé em Portugal com mãe diagnosticada com Parkinson: “É um milagre”

No “Dois às 10”, conhecemos a pequena Laura, um verdadeiro bebé milagre. Filha da Daniela, a primeira mulher em Portugal a engravidar já diagnosticada com Parkinson, esta história é um exemplo de coragem, amor e persistência. Diagnosticada aos 24 anos, Daniela enfrentou uma dura batalha ao lado do marido, Paulo, ao longo de 10 anos marcados por tentativas falhadas e momentos de desânimo. Quando já estavam prestes a desistir, uma última tentativa trouxe o tão desejado positivo.