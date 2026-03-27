Laura sofreu bullying durante 10 anos: “Diziam-me que se calhar era melhor matar-me para deixar de ser um peso”

No “Dois às 10”, conhecemos Laura, uma jovem de 19 anos que viveu mais de uma década marcada pelo bullying e pelo sentimento de rejeição. Entre episódios de automutilação e o recurso a comprimidos, acabou por ser diagnosticada com depressão, ansiedade e ataques de pânico. Hoje, continua em acompanhamento e medicação, numa luta diária pela sua recuperação.