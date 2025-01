DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Lavagem de roupa suja no «Desafio Final»! Luísa Castel-Branco: «A Margarida foi acertar contas lá dentro»

Carla Anes

Hoje às 10:15

No «Dois às 10», o tema em destaque é a polémica que envolve Margarida, Gabriel e Inês. Uma amizade que chegou ao fim, com direito a troca de ofensas e lavagem de roupa suja. A apresentadora Cristina Ferreira e o apresentador Cláudio Ramos comentam o sucedido com os restantes comentadores presentes em estúdio.