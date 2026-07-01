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Leandro e Cláudio Ramos abordam o tema da homossexualidade: "Concretizámos o nosso objetivo"

No “Dois às 10”, recebemos Leandro, o 3.º classificado do “Secret Story – Desafio Final”. Depois de uma participação marcada por desafios, emoções e momentos inesquecíveis, fala sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país, o percurso que o levou até ao pódio e os planos para o futuro.

  • Dois às 10
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