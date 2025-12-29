No Dois às 10, recebemos Leandro, o concorrente expulso a dias da final do Secret Story. O ex-concorrente fala das ligações, ou não, que criou dentro do reality show.
Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»
- Dois às 10
- Hoje às 11:57
NESTE PROGRAMA
02:28
Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»
Hoje às 11:57
00:47
A reação imperdível de Cristina Ferreira à imitação de Cláudio Ramos: «Noéliaaa...»
Hoje às 09:53
04:43
Cláudio Ramos comenta momento inesperado no «Secret Story»: «Eu não vou falar...»
Hoje às 10:02
04:51
Previsão de Gonçalo Quinaz sobre o Secret Story concretiza-se: «Eu disse aqui há 8 dias...»
Hoje às 10:04
05:15
Gonçalo Quinaz não poupa críticas a concorrente: «Ela é falsa o programa todo!»
Hoje às 10:15
06:53
Cláudio Ramos critica atitudes de Pedro Jorge: «Acha que pode tudo»
Hoje às 10:27
03:42
Cristina Ferreira põe fim às dúvidas e esclarece tudo sobre os castings de Liliana e Zé
Hoje às 10:34
04:08
Cristina Ferreira vai dar as notícias mais esperadas aos concorrentes do «Secret Story»
Hoje às 10:46
01:41
Fora do Secret Story, Leandro fala de Pedro e Marisa e de injustiças no jogo
Hoje às 11:14
03:32
Leandro recusa rótulo de arrogante: «Sempre disse que estava ali para trabalhar»
Hoje às 11:19
01:30
Cristina Ferreira para Leandro: «Tu eras dos meus concorrentes favoritos desde o casting»
Hoje às 11:20
01:30
Cristina Ferreira para Leandro: «Faltou-me saber verdadeiramente quem está na casa da tua mãe»
Hoje às 11:20
04:09
Fora do Secret Story, Leandro mostra-se magoado com Pedro e Marisa: «Não me sinto amigo deles»
Hoje às 11:27
02:29
Leandro defende Liliana: «Não julguei. Ela é que tem de mandar na vida dela»
Hoje às 11:29
03:31
Leandro sentiu-se vítima de homofobia: «Eu queria que eles parassem com aquilo»
Hoje às 11:35
01:11
Leandro mais desiludido do que nunca com Pedro e Marisa: «Mas eles estão a brincar com quem?»
Hoje às 11:45