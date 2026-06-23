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Lembra-se da revelação em direto? Catarina Siqueira apresenta o filho Mateus no Dois às 10!

No «Dois às 10», de regresso onde tudo começou: Catarina Siqueira apresenta o filho Mateus após grande revelação no programa, em direto.

  • Hoje às 10:51
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