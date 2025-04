Lembra-se de Débora Picoito? A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» mudou de vida - Surpreenda-se!

No «Dois às 10», Débora Picoito recorda a sua participação no «Secret Story 4» e o impacto que teve na sua vida profissional. Aos 19 anos, Débora entrou no reality show com o segredo «Sou vítima de roubo de identidade na internet». Apesar da sua beleza e de ter conquistado muitos, incluindo Thierry, com quem viveu um triângulo amoroso, Débora enfrentou dificuldades após o programa. Recentemente, lançou-se no tarot, mas o passado no «Secret Story» continua a persegui-la. Débora confessa que sentiu o peso do preconceito e que foi «muito difícil arranjar emprego» na sua área, administração e secretariado. Teve sempre que se destacar e provar o seu valor, uma luta que persiste até hoje. «Ainda hoje é difícil», desabafa. Saiba mais em TVI Player