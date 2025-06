Lembra-se de Marta Crawford? Veja como está agora a apresentadora de AB Sexo

No «Dois às 10», a conversa explora o impacto do programa «AB Sexo» na televisão portuguesa. A abordagem simples e direta de temas complexos, como a sexualidade, era inovadora para a época. A convidada recorda que, inicialmente, a sua forma de comunicar no programa era diferente da que usava no consultório. «Lembro-me porque, nomeadamente nessa altura, no consultório, eu não falava como falei na televisão», revela. Este contraste demonstra a importância da televisão como um meio para normalizar conversas sobre sexo e desmistificar tabus. A facilidade com que a sexualidade era abordada no programa permitiu que muitas pessoas se sentissem mais à vontade para procurar ajuda e informação. Saiba mais em TVI Player