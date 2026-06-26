Lembra-se deles na TVI? Saiba o que mudou 3 anos depois

No «Dois às 10», há três anos (a 16 de agosto de 2023), Teresa, Sérgio e Valentim participaram no programa "Festa do Emigrante" da TVI, apresentado por Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha. Na altura, os proprietários d'"O Palheiro" — um conhecido restaurante familiar na Figueira da Foz — foram convidados a ir para a cozinha em direto.

Hoje, a família regressa à televisão para fazer um balanço do impacto que essa passagem pelo ecrã teve no negócio e, acima de tudo, para apresentar e confetar um dos pratos mais famosos e requisitados da ementa do restaurante.