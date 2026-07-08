VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Lembra-se deste ator de “Morangos com Açúcar”? 17 anos depois, voltou à TVI como médico e quase ninguém o reconheceu

No “Dois às 10”, recordamos um rosto bem conhecido de “Morangos com Açúcar”, Marco Menezes Peres, que surpreendeu os espectadores ao regressar à TVI numa participação especial como médico.

  • Dois às 10
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

00:22

Cláudio Ramos dá notícia de última hora: “Já morreram duas pessoas”

Ontem às 11:53
02:34

“Dois às 10” tem 'novo' apresentador: “Hoje sou eu a apresentar o programa”

Ontem às 10:00
03:23

Eduardo recorda o momento que contou aos netos que o pai morreu. E a resposta de um deles arrepia

Ontem às 11:52
04:22

Criança portuguesa perde mais de 1 milhão aos 6 anos: “Chorei”

Ontem às 10:04
04:05

Acidente de autocarro provoca cenário sangrento em Lisboa. Há mortos e feridos graves

Ontem às 12:15
02:46

Helena nasceu sem o antebraço esquerdo: “Achei sempre normal”

Ontem às 11:28

Vídeos

João Gomes comenta o jogo da mãe no “Big Brother Verão”: “Pensava que ela ia sair”

Há 59 min

João Gomes antecipa expulsão de Mariana no “Big Brother Verão”: “A Salgueiro cai”

Há 59 min

João Gomes admite desilusão com concorrente do “Big Brother Verão”

Há 1h e 3min

João Gomes reage à expulsão do “Big Brother Verão”: “Tinha mais para dar”

Há 1h e 6min

Três meses depois de ser mãe, jovem enfrentou um cancro e acabou por morrer

Há 1h e 22min

Convencida de que tinha uma gastroenterite, Vera descobriu um cancro: “Eu vou morrer”

Há 1h e 29min

Tia e sobrinha tiveram cancro ao mesmo tempo, mas só uma sobreviveu: “É verdade que a partida dela me deixou alguma culpa”

Há 1h e 34min
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos dá notícia de última hora: “Já morreram duas pessoas”

Ontem às 11:53

“Dois às 10” tem 'novo' apresentador: “Hoje sou eu a apresentar o programa”

Ontem às 10:00

Eduardo recorda o momento que contou aos netos que o pai morreu. E a resposta de um deles arrepia

Ontem às 11:52

Criança portuguesa perde mais de 1 milhão aos 6 anos: “Chorei”

Ontem às 10:04

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

1 jul, 17:00

Fora do Estúdio

«Completamente despedaçado»: após anunciar gravidez, ex-concorrente do Big Brother comunica perda da filha

Há 3h e 8min

Maria Botelho Moniz emociona-se durante a gala do Big Brother Verão. E o motivo não podia ser mais comovente

Há 3h e 27min

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira é surpreendida com gesto especial: «Uma pessoa até se emociona»

Ontem às 15:49

Depois da derrota de Portugal no Mundial, apresentadora da TVI deixa mensagem a Cristiano Ronaldo: «Eu não esqueço»

Ontem às 14:50

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Tia e sobrinha foram diagnosticadas com cancro ao mesmo tempo, mas só uma sobreviveu: «Estive lá até ao último dia»

Há 1h e 8min

O aspirador robot que está por todo o lado custa agora menos 100€

Há 1h e 17min

"A minha filha adorou e dá-lhe imenso uso": O tablet de 100€ que vem com tudo incluído

Há 1h e 54min

Lembra-se de Jimmy, o rebelde de «Morangos com Açúcar»? 17 anos depois, regressou à televisão com uma profissão muito diferente

Há 2h e 8min