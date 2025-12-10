No «Dois às 10», revelamos hoje a história de vida de Renato, que perdeu a vida a 26 de junho de 2024, em Faro, junto a uma creche repleta de crianças, pelas 17h. Um caso que chocou o país e deixou uma família destroçada. Em exclusivo, o irmão e a mãe partilham recordações, emoções e o impacto profundo deste homicídio que mudou tudo. A sentença será conhecida em breve, e acompanhamos os desenvolvimentos deste processo que marcou o último ano.
Lembra-se do jovem que foi assassinado em frente a uma creche? Mãe recorda: «Toquei-lhe, ele estava muito frio na cara»
- Joana Lopes
- Há 2h e 41min
