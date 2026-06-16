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Leomarte Freire deixa duras críticas a Daniela Santo: «O lugar do lixo é no lixo»

No «Dois às 10», sem filtros Leomarte fala abertamente sobre Daniela Santos e esclarece o motivo da sua desistência.

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