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Leomarte revela: «Realizei um dos meus maiores sonhos!»

No «Dois às 10», partilhamos alguns dos melhores momentos de Leomarte na casa do Secret Story - Desafio Final. O ex-concorrente revela o que será o seu futuro.

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