Leonardo sobre concorrente do «Big Brother»: «Ela não sai de certeza. Ela é incrível.»

No «Dois às 10», a postura de Carolina é o centro do debate: é assertividade ou estratégia para «queimar» os outros? Leonardo não hesita em elogiar: «A Carolina é incrível. Gosto muito dela». Mas será que esta frontalidade é bem vista por todos na casa? Mariana levanta dúvidas sobre a sua maturidade, considerando-a «muito nova» para o jogo. A sua estratégia de influenciar o jogo é inegável, e muitos acreditam que ela veio para ficar. A conversa estende-se a outros participantes, como Diogo, cuja permanência é incerta, apesar de estar «a melhorar e a ser mais racional». As apostas recaem sobre a possível saída de Sara ou Mariana, com uma ligeira inclinação para Mariana, vista como menos influente no jogo do que Sara.