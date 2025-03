Leonardo sobre concorrente do «Big Brother»: «Só está lá para conversar e mais nada»

No «Dois às 10», Leonardo reflete sobre a sua participação no «Big Brother», com destaque para a dinâmica com Carina. O ex-concorrente é questionado sobre a rapidez com que se entrega nas relações, admitindo ser «rápido na conquista». Leonardo explica que a atração física por Carina foi imediata, descrevendo-a como «uma rapariga atrativa». No entanto, insiste que a sua relação com ela era apenas uma brincadeira, sem intenções de formar um casal. Leonardo revela que não percebeu que Carina não gostava de algumas das suas brincadeiras, afirmando que ela sempre sorria e dizia que estava a gostar. O participante questiona se o seu comportamento com Carina foi desrespeitoso e discute até onde as coisas poderiam ter ido se ela tivesse demonstrado interesse. Leonardo também comenta a reação da sua mãe e amigas à sua expulsão, mencionando que ficaram tristes. Além disso, avalia o desempenho de outros concorrentes, como Gonçalo, admitindo que este pode estar apenas a conversar e nada mais.