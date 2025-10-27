VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Leonel teve de decidir continuar a combater um incêndio depois de ver um colega morrer

No «Dois às 10», recebemos Leonel, um bombeiro de uma aldeia da Covilhã que viveu um dos dias mais marcantes da sua vida. A 17 de agosto deste ano, enquanto combatia o incêndio no Fundão, recebeu a notícia trágica de que o camião onde seguiam os seus colegas se tinha despistado. Entre apagar o fogo e lidar com a dor da perda, Leonel teve de fazer uma escolha impossível. Hoje, partilha connosco o trauma desse dia e como tem tentado reconstruir-se e encontrar forças para seguir em frente.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:25
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

«És tu?»: Goucha reage ao regresso de António Leal e Silva após cirurgia estética

Há 2h e 33min

Detalhe quase ignorado no caso da vereadora de Vagos vem à tona

Hoje às 12:51

Imagens de Susana Gravato em vida surgem nas redes sociais. País continua em choque com crime em Vagos

Hoje às 12:39

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Hoje às 12:04

Concorrente do «Secret Story 9» estava apaixonado por Rui? Ex-concorrente afirma: «Acredito»

Hoje às 11:58

Cristina Ferreira repara em pormenor no corpo de Rui: «Parecia tenebroso»

Hoje às 11:54

Cláudio Ramos compara Rui com a filha e recebe resposta pouco esperada de um jovem de 21 anos

Hoje às 11:46
MAIS

Mais Vistos

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Hoje às 12:04

Gonçalo Quinaz sobre a saída de Rui do «Secret Story 9»: «Nada acrescentou»

Hoje às 10:01

Cristina Ferreira repara em pormenor no corpo de Rui: «Parecia tenebroso»

Hoje às 11:54

Concorrente do «Secret Story 9» estava apaixonado por Rui? Ex-concorrente afirma: «Acredito»

Hoje às 11:58

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 47 min

Experimente este bolo saudável para servir com chá

Há 3h e 17min

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Ontem às 07:44

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Fora do Estúdio

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 17min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 47min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 15min

Bruna Gomes 'indignada' com reação de Rui quando soube que Pedro Jorge e Marisa são casados

Hoje às 09:46

Fotos

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 47 min

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 17min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 47min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 15min