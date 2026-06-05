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Leonor luta pela vida com apenas 16 anos

No “Dois às 10”, conhecemos Leonor, uma jovem de 16 anos que há quatro meses foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin. Ao lado da mãe, partilha o impacto da doença, os desafios dos tratamentos e a forma corajosa como enfrentou a perda de cabelo.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:25
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