Leonor recorda momentos de terror: «Eu e o meu filho fomos esfaqueados pelo meu companheiro»

Carla Anes

Há 2h e 4min

No «Dois às 10», Leonor recorda o episódio traumático em que ela e o seu filho, Gonçalo, foram esfaqueados pelo seu ex-companheiro. Leonor partilha como este acontecimento a marcou profundamente, relembrando as dificuldades em lidar com as memórias e a dor emocional que carrega consigo. A convidada descreve ainda o comportamento agressivo, controlador e obsessivo do seu ex-companheiro, que a impedia de ter uma vida social plena e a levou a perder vários empregos. Leonor confessa que dormia com medo, colocando um armário à porta do quarto para se proteger. Apesar de tudo, Leonor tenta seguir em frente com a sua vida, dedicando-se aos seus dois filhos.

