No «Dois às 10», a 6ª temporada de “Morangos com Açúcar” tem estreia marcada para hoje, dia 30 de junho. Os alunos do Colégio da Barra viajam até Albufeira, aproveitando a ocasião de um espetáculo da colega e amiga Mariana, e ficam alojados num turismo rural na região. Leonor Seixas revela um pouco sobre a sua personagem e afirma que foi um desafio incrível.