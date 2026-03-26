Letícia ficou irreconhecível após ter sofrido um AVC aos 38 anos

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Letícia e Carlos, que se apaixonaram na Madeira — ela, chef de cozinha, ele, cliente no restaurante onde tudo começou. A vida seguia feliz e estável até que, numa manhã, tudo mudou. Ao acordar, Letícia diz ao marido que não se sente bem e, graças à sua experiência profissional, Carlos percebe de imediato que a mulher está a ter um AVC. Um testemunho marcante de amor, rapidez e coragem num momento que podia ter tido um desfecho muito diferente.