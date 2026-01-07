VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Leucemia do filho mais novo obrigou Matilde a afastar-se de casa

No “Dois às 10”, uma leucemia fez tremer a saúde de Lourenço e não só. A doença abalou toda a família e mudou rotinas, prioridades e afetos. Para estar ao lado do filho no hospital, Matilde, a mãe, viu-se obrigada a abdicar de muito tempo com os outros dois filhos, uma decisão dolorosa e um peso emocional que continua a carregar ainda hoje. Um testemunho marcado pela força, pelo amor incondicional e pelas cicatrizes invisíveis que a doença deixa para lá do diagnóstico.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:44
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Vídeos

Faz 15 anos que um dos crimes mais macabros de sempre assombrou o país. Recorda-se?

Há 3h e 29min

Caso da grávida da Murtosa ainda não acabou. Há desenvolvimentos e envolvem Fernando Valente

Há 3h e 39min

Marisa e Pedro são surpreendidos pelo pai dele e ela não contém as lágrimas

Hoje às 11:56

Agradecimento à mãe faz três crianças desabarem a chorar

Hoje às 11:55

Comovida, Matilde revela a dor de ter estado ausente dos filhos devido a outro- “Culpei-me muito”

Hoje às 11:54

Dificilmente este rosto lhe é estranho. Conhecido como “Doutor Finanças”, tem uma história inacreditável por detrás do se conhece

Hoje às 11:25

De estafeta de pizzas a empresário de sucesso. Eis o segredo para construir um negócio infalível

Hoje às 11:19
MAIS

Mais Vistos

Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do desaparecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”

Ontem às 12:39

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Ontem às 12:38

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Ontem às 11:54

Viaje até aos bastidores do evento de apresentação da novela da TVI, “Amor à Prova”

Ontem às 10:18

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

Ontem às 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Receita para este Natal: Bacalhau com broa à moda de Rui Oliveira e Manuel Luís Goucha

21 dez 2025, 10:23

Fora do Estúdio

Confirmado: corpo encontrado numa praia da Nazaré é de Maycon Douglas

Há 19 min

Corpo encontrado numa praia da Nazaré perto do local onde Maycon desapareceu

Há 26 min

Vera não perdoa declarações de Inês e traz a público tudo o que ficou escondido

Ontem às 09:26

Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

5 jan, 15:24

Fotos

Não volte a deitar fora as cascas dos legumes. Faça este caldo caseiro

Há 6 min

Confirmado: corpo encontrado numa praia da Nazaré é de Maycon Douglas

Há 19 min

Corpo encontrado numa praia da Nazaré perto do local onde Maycon desapareceu

Há 26 min

Planeie as suas férias de verão. Quase ao lado de Portugal, esta praia tem água a 30ºC

Há 1h e 6min