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“Levou-me para um motel, até subi o varão e tudo”: casal de 70 anos partilha história hilariante

No “Dois às 10”, conhecemos a carismática Vóvó Zuzu, um verdadeiro fenómeno nas redes sociais, onde encanta milhares de seguidores com as suas deliciosas receitas, momentos do quotidiano e ternurentas partilhas ao lado do marido.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:36
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