Lícina foi violada pelo ex-marido: «Eu fazia-me de morta. Tinha nojo dele e de mim»

No «Dois às 10», Licínia partilha um relato chocante de violência sexual, revelando que foi violada pelo ex-marido. A entrevistada descreve o silêncio em que vivia durante as agressões, sentindo nojo do agressor e de si mesma. Mesmo com os filhos em casa, a violência persistia, criando um ambiente de terror e sofrimento. Licínia recorda como lidava com a situação, tentando dissociar-se do horror: «fazia-me morta». Apesar do trauma, Licínia tenta não se martirizar ao pensar no passado, focando-se em aprender com as experiências e cuidar de si mesma. A sua jornada de recuperação é um testemunho de resiliência e força interior, mostrando que é possível superar a dor e reconstruir a vida após o abuso. A fé e o apoio espiritual foram fundamentais para encontrar a coragem de se libertar e seguir em frente. Saiba mais em TVI Player