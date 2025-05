Licínia partilha testemunho de violência doméstica: «Ele dizia muitas vezes: ”Enquanto não ganhares mais do que eu, calas o pio”»

No «Dois às 10», Licínia partilha a sua história de superação de um relacionamento abusivo, onde a violência psicológica e física eram constantes. A convidada revela como a busca pela independência financeira, através do trabalho na área da espiritualidade, foi crucial para se libertar do ciclo de abusos. Licínia recorda as palavras do ex-companheiro, que a menosprezava financeiramente. Saiba mais em TVI Player