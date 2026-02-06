VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Liliana Almeida revela algo que poucos sabem sobre Andrea Soares

No “Dois às 10”, familiares e amigos dos recrutas da “1.ª Companhia” comentam todas as últimas novidades da base.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:02
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Cátia ficou com o teto destruído durante a depressão Kristin: “Nunca pedi ajuda”

Há 1h e 59min

A dormir no sofá, Joaquim e a mulher estão a tentar sobreviver aos estragos da depressão Kristin: “Recebo 320 euros de pensão”

Há 2h e 10min

Pai e filho ficaram com a casa destruída durante a depressão Kristin: “Quando lá chegámos, só tinha o rés-do-chão”

Há 2h e 20min

A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país

Há 2h e 22min

Reação de Cristina Ferreira a jovem mãe de dois filhos que ficou sem lar na depressão Kristin: “Ficou aqui nada”

Há 2h e 25min

Jéssica tem 26 anos, dois filhos pequenos e perdeu a casa com a depressão Kristin- “Não consegui recuperar fotos, as primeiras roupas deles, eletrodomésticos, nada”

Há 2h e 30min

Criticada por surgir “irreconhecível”, Helena Laureano afirma: “Nunca me achei bonita"

Há 3h e 41min
MAIS

Mais Vistos

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

Há 3h e 49min

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Depois de polémica, Helena Laureano volta à televisão e anuncia problema de saúde

Há 3h e 43min

Luísa Castel-Branco revela problema de saúde e anuncia afastamento da televisão

Ontem às 10:47

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Fora do Estúdio

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

Hoje às 09:55

O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

Hoje às 09:18

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Ontem às 15:11

Fotos

Frango, porco ou vaca: qual é, afinal, a opção mais saudável?

Há 19 min

Reformado por invalidez, Joaquim viu o telhado de casa voar com a depressão Kristin: «Recebo 320 euros de pensão»

Há 1h e 54min

No regresso à televisão, Helena Laureano deixa recado aos críticos: «Ser boa atriz não é ser gorda ou magra»

Há 2h e 3min

Helena Laureano assume aumento de peso e revela doença que a tem afetado: «Sou um bocadinho negligente»

Há 2h e 48min