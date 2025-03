Liliana e Daniel: «Agora é para sempre» - Casamento à vista!

Carla Anes

Há 1h e 44min

No «Dois às 10», Liliana Filipa e Daniel Gregório anunciam casamento após 10 anos de união. O casal afirma estar a viver o momento ideal, mais maduros e tranquilos, e com o negócio a prosperar. Daniel sentiu um «clique» no momento do pedido. Saiba mais em TVI Player