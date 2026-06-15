No Dois às 10, Liliana, que foi expulsa do Secret Story - Desafio Final, comenta ao lado de Fábio o apoio que Marisa Susana está a receber fora do reality show.
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Liliana e Fábio revelam detalhes sobre a identidade do "padrinho" de Marisa Susana: «Está disposto a gastar o que for preciso»
- Ontem às 14:13
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Liliana e Fábio revelam detalhes sobre a identidade do "padrinho" de Marisa Susana: «Está disposto a gastar o que for preciso»
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