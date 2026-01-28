No “Dois às 10”, Liliana e Fábio falam sobre a história de amor que nasceu no “Secret Story”. Conheceram-se na casa mais misteriosa do país e, apesar de um início de namoro vivido à vista de todos e com alguns momentos mais conturbados, a paixão falou mais alto. Hoje, mais unidos do que nunca, o casal revela o que mudou nas suas vidas desde que saíram do reality show e como o amor se fortaleceu fora da casa.
Liliana esclarece o motivo de os pais não lhe terem dado prenda no aniversário
