Liliana expõe conflito entre Leandro e Pedro Jorge: “Nunca chegou a atender a chamada”

No “Dois às 10”, recebemos Liliana para comentar a nova história de amor no “Secret Story 10” que está a dar que falar e a prender a atenção de todo o país. O triângulo amoroso entre Eva, Diogo e Ariana tem despertado comparações inevitáveis com o mediático caso que a própria viveu ao lado de Fábio na edição anterior. Mas será justo comparar estas duas histórias?