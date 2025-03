Liliana Filipa e Daniel Gregório: Pedido de casamento digno de filme! «Quando se pôs de joelhos...»

Carla Anes

Há 1h e 56min

No «Dois às 10», Liliana Filipa e Daniel Gregório partilham a história do pedido de casamento. Durante um passeio de barco no Rio de Janeiro, o fotógrafo que acompanhava o casal pediu a Liliana que posasse de costas. Desconfiada, a ex-concorrente da «Casa dos Segredos» questionou o pedido, mas acabou por concordar. Foi então que Daniel se ajoelhou e a pediu em casamento. O casal, que está junto há dez anos e tem dois filhos, recordou o momento com emoção, destacando como este pedido os fez reviver a paixão do início do relacionamento. Saiba mais em TVI Player