Liliana foi ameaçada de morte durante cinco meses pela mulher que a agrediu: «Mandou-me fotografias de mais de 20 facas»

Carla Anes

Hoje às 12:19

No «Dois às 10», Liliana Oliveira relata o pesadelo que tem vivido após ser agredida, revelando as constantes ameaças de morte que recebeu. «Enviou-me um vídeo a manusear uma faca para que me ia matar», desabafa, descrevendo o terror causado pelas mensagens e imagens perturbadoras. A situação tornou-se ainda mais alarmante quando descobriu que a agressora trabalhava na escola da sua filha. A vítima expressa a sua frustração com a falta de ação das autoridades, apesar das inúmeras denúncias. «Sempre que eu fiz as denúncias, o que me foi dito foi eu teria que mudar de residência», lamenta, sentindo-se desprotegida e forçada a alterar a sua vida drasticamente. A necessidade de mudar a filha de escola e o local de trabalho são apenas algumas das consequências desta situação. Cristina revela ainda que a agressora não tem problemas psiquiátricos, contrariando a alegação de insanidade. A proximidade do julgamento intensifica o trauma e a ansiedade, enquanto a vítima busca apoio psicológico para lidar com as sequelas deste incidente. Saiba mais em TVI Player