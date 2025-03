Liliana Matos recorda desafios após «Big Brother 2»: «A vida parou!»

Carla Anes

Hoje às 11:13

No «Dois às 10», Liliana Matos recorda a sua participação no «Big Brother 2» e os desafios que enfrentou após o programa. A ex-concorrente partilha como a sua vida mudou as multidões que a perseguiam em locais públicos. A convidada conta ainda que o seu filho, Rodrigo, de 17 anos, só recentemente descobriu a sua participação no reality show através dos colegas.

Saiba mais em TVI Player