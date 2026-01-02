No Dois às 10, Liliana, a terceira classificada do Secret Story 9 dá a sua primeira entrevista depois de uma participação que deu que falar. Entrou noiva, separou-se e saiu com novo namorado.
Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story - Veja a conversa completa
- Dois às 10
- Hoje às 12:21
NESTE PROGRAMA
55:18
Liliana revela o que Zé lhe disse após sair do Secret Story - Veja a conversa completa
Hoje às 12:21
02:58
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Hoje às 10:04
06:59
Cláudio Ramos já tem um concorrente favorito na «1.ª Companhia», o novo reality show da TVI
Hoje às 10:13
06:30
Cristina Ferreira sobre dois concorrentes da «1.ª Companhia»: «Tive um pressentimento de que não se vão entender
Hoje às 10:20
04:12
«É típico da Cinha!»: Cristina Ferreira reage às escolhas de Cinha Jardim sobre a «1ª Companhia»
Hoje às 10:24
03:38
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
Hoje às 10:30
08:19
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
Hoje às 10:39
05:50
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
Hoje às 10:44
11:51
A receita de conforto perfeita para os dias frios de janeiro
Hoje às 11:06
01:27
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
Hoje às 11:12
03:23
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
Hoje às 11:17
03:00
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
Hoje às 11:19
03:48
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Hoje às 11:23
03:48
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
Hoje às 11:23
01:24
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
Hoje às 11:25
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Hoje às 11:27