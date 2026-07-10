No “Dois às 10”, recebemos Liliana e Ricky, que entraram juntos na casa do “Secret Story 10” e conquistaram o carinho do público. Depois de Liliana ter alcançado um brilhante terceiro lugar, o casal regressa ao programa para fazer um balanço da vida após o reality show. Entre novos projetos, desafios e a alegria de ver a família crescer, acompanhados pela filha, Maria, partilham as novidades desta nova fase. Durante a conversa, Liliana revela ainda a reviravolta na sua situação financeira desde que saiu do “Secret Story 10” e explica de que forma a experiência mudou a sua vida.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Liliana revela reviravolta na sua situação financeira após sair do “Secret Story 10”
- Dois às 10
-
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:47
Liliana revela reviravolta na sua situação financeira após sair do “Secret Story 10”
Há 1h e 39min
02:29
Aos 63 anos, Kina exibe uma silhueta invejável em biquíni e revela como a consegue manter
Há 1h e 46min
04:47
Ricky fala sobre mudança na sua vida após o “Secret Story 10”: “Nasci de novo”
Há 1h e 38min
05:02
Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração”
Há 1h e 34min
05:02
Liliana revela com que ex-concorrentes do “Secret Story 10” não quer voltar a falar
Há 1h e 32min
05:02
Filha de Liliana e Ricky surpreende Cláudio Ramos com gesto ternurento
Há 1h e 32min
04:23
Liliana foi confrontada com diagnóstico inesperado após o “Secret Story 10”
Há 1h e 29min
03:16
Há 60 anos que cuidam um do outro. Depois de vencerem um cancro, enfrentam agora outro
Há 23 min
02:14
Idosa chora ao despedir-se do cão por um motivo que ninguém gostaria de enfrentar
Há 18 min
02:52
Leucemia da filha voltou a unir casal: “Foi no IPO que o nosso amor renasceu”
Há 11 min
02:52
Cancro de Maria Clara impediu a separação dos pais: “Se não fosse esta doença, já nos tínhamos nos separado”
Há 11 min
Mais Vistos
02:04
"Dois às 10" dá notícia de última hora sobre morte de cantora: “Acabou por conhecer-se a notícia há 10 minutos”
Ontem às 10:40
01:54
Gonçalo Quinaz deixa "aviso" a Cláudio Ramos sobre figura pública: “Não sei se ele está muito contente contigo”
Ontem às 10:18
10:12
Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa
8 jul, 10:35
09:03
Cinha Jardim quebra o silêncio sobre conversa com Jorge Jesus após as notícias da chegada à Seleção
Ontem às 10:14
03:03
Maria Cerqueira Gomes reage à hipótese de voltar às manhãs da TVI: “Arrasava-me emocionalmente”
Ontem às 10:52
02:08
Maria Cerqueira Gomes confessa revolta com comentários do público: “Irrita-me”
Ontem às 10:54