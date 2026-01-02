No Dois às 10, Liliana, a terceira classificada do Secret Story 9 dá a sua primeira entrevista depois de uma participação que deu que falar. Entrou noiva, separou-se e saiu com novo namorado.
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
- Dois às 10
- Há 31 min
NESTE PROGRAMA
01:14
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»
Há 31 min
02:58
Cristina Ferreira faz revelação sobre os bastidores de Marisa e Pedro: «Fiquei com a sensação de que...»
Há 1h e 55min
06:59
Cláudio Ramos já tem um concorrente favorito na «1.ª Companhia», o novo reality show da TVI
Há 1h e 46min
06:30
Cristina Ferreira sobre dois concorrentes da «1.ª Companhia»: «Tive um pressentimento de que não se vão entender
Há 1h e 39min
04:12
«É típico da Cinha!»: Cristina Ferreira reage às escolhas de Cinha Jardim sobre a «1ª Companhia»
Há 1h e 35min
03:38
Cláudio Ramos sobre Liliana, do Secret Story: «Para mim, foi a vencedora do programa»
Há 1h e 29min
08:19
Cláudio Ramos sobre Pedro Jorge, vencedor do Secret Story: «Eu não lhe reconheço verdade»
Há 1h e 20min
05:50
Cristina Ferreira faz revelação inesperada: «Eu agora já posso dizer...»
Há 1h e 15min
11:51
A receita de conforto perfeita para os dias frios de janeiro
Há 53 min
01:27
Cláudio Ramos elogia Liliana: «Acho mesmo que devias estar com o cheque de 250 mil euros»
Há 47 min
03:23
Liliana sobre comentários de Pedro Jorge: «Senti-me um nojo»
Há 42 min
03:00
Liliana vê como Zé assistiu, em direto, à sua aproximação a Fábio
Há 40 min
03:48
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»
Há 36 min
03:48
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»
Há 36 min
01:24
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»
Há 34 min
01:39
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»
Há 32 min