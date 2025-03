Liliana vive em terror após agressão: «Enviou-me um vídeo a manusear uma faca»

Carla Anes

Hoje às 12:48

No «Dois às 10», Liliana foi agredida por uma utente em 2023. Estava a trabalhar como assistente técnica do Centro de Saúde de Moscavide, quando abordou a agressora que estava a fumar. Foi atacada e ameaçada com um canivete encostado ao pescoço. Desde então a vida deixou de ser igual.