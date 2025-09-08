Longe dos ecrãs há vários anos, apresentadora da TVI brilha em nova aventura

No «Dois às 10», Olivia Ortiz regressa ao contacto com o público e mostra uma nova faceta ao juntar-se ao elenco de “Os Monólogos da Vagina”. Depois de vários anos afastada dos ecrãs, a apresentadora da TVI brilha agora nos palcos ao lado de Maria Sampaio e Marta Melro, num espetáculo que continua a emocionar plateias ano após ano.