No “Dois às 10”, damos a conhecer uma jovem de 17 anos que é o verdadeiro exemplo de dedicação e excelência, com 20 valores a todas as disciplinas. Apaixonada pelo espaço desde cedo, sonha seguir engenharia aeroespacial e não tem dúvidas de que, com trabalho, foco e persistência, poderá alcançar tudo aquilo a que se propõe — tão longe quanto o nome “Lua” sugere.
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Lua é aluna de 20 valores a todas as disciplinas
- Joana Lopes
- 3 abr, 10:29
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