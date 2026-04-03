Lua é aluna de 20 valores a todas as disciplinas

No “Dois às 10”, damos a conhecer uma jovem de 17 anos que é o verdadeiro exemplo de dedicação e excelência, com 20 valores a todas as disciplinas. Apaixonada pelo espaço desde cedo, sonha seguir engenharia aeroespacial e não tem dúvidas de que, com trabalho, foco e persistência, poderá alcançar tudo aquilo a que se propõe — tão longe quanto o nome “Lua” sugere.