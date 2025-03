Luana Piovani choca com declarações sobre o filho de 12 anos

Carla Anes

Há 2h e 6min

No «Dois às 10», os nossos comentadores analisam nova polémica em torno de atriz brasileira. Luana Piovani admitiu mudanças na rotina após o filho de 12 ano ter ido viver com o pai: «Aliviou muito a minha vida». As declarações feita num podcast geraram uma onda de indignação nas redes sociais.