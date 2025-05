Lúcia após diagnóstico do filho: «Senti que o mundo tinha desabado às minhas costas»

No «Dois às 10», Santiago enfrenta desafios diários com terapias ocupacionais, da fala, fisioterapia e ginástica. A mãe, Lúcia, expressa receios sobre o futuro do filho, mas mantém uma atitude positiva. Lúcia tenta focar-se no presente, evitando que a condição de Santiago a consuma. A gravidez de Santiago surge após um aborto, um momento difícil para Lúcia, que descreve o impacto emocional e físico que o aborto teve sobre ela. Apesar da condição de Santiago, ele está a desenvolver-se bem, e Lúcia teve uma gravidez de risco com hemorragias e diabetes. Saiba mais em TVI Player