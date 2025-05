Lúcia e Bruno foram o único casal que resistiu a este reality show: «Nunca imaginei»

No «Dois às 10», Lúcia e Bruno, o casal que se apaixonou no programa «Casamento Marcado», recordam como a televisão mudou as suas vidas. Lúcia confessa que foi uma amiga que a incentivou a participar, encarando tudo como uma «brincadeira». Nunca imaginou que sairia de lá com um marido e, agora, com um filho. Bruno, por sua vez, revela que inicialmente queria ser o protagonista do programa, mas o destino tinha outros planos. Saiba mais em TVI Player