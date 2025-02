DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Luciana Abreu doa bens de Yannick Djaló a instituição de caridade

Carla Anes

Há 3h e 13min

No «Dois às 10», Luciana Abreu doou os bens do ex-marido Yannick Djaló a uma instituição de caridade. Os bens estavam num armazém e, de acordo com os comentadores, não tinham valor histórico.

