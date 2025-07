Luciana Abreu reagiu à entrada da irmã no «Big Brother»? Saiba o que diz a tia

No «Dois às 10», recebemos Ana Maria, tia de Luíza Abreu, concorrente do «Big Brother Verão», para uma conversa emotiva e reveladora. Em estúdio, comentámos a intensa curva da vida da sobrinha, marcada por desafios pessoais e superações que têm tocado o coração dos portugueses. A tia partilhou também a sua opinião sobre o percurso de Luíza dentro da casa, destacando os momentos mais marcantes e as atitudes que têm gerado maior impacto no público.