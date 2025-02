DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Luciana: «Chamaram-me monstro. Isso magoou-me muito»

Carla Anes

Hoje às 13:05

No «Dois às 10», Luciana partilhou a sua jornada de quase cinco anos na luta contra um cancro raro, o osteossarcoma na maxila. A descoberta da doença foi acidental, ao tirar uma selfie. Após consultar três dentistas sem sucesso, uma dentista experiente identificou o problema e encaminhou-a para o IPO. Luciana passou por cirurgias, incluindo uma reconstrução facial com recurso a osso e pele da sua perna, que lhe alterou a aparência e a dentição. A sua transformação física trouxe desafios emocionais e preconceito, como olhares, comentários e até mesmo um episódio com um grupo de jovens que lhe causou um trauma profundo.

