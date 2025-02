Luciana ficou com o rosto desformado depois de retirar um tumor:«Olhava-me ao espelho e não me reconhecia» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Hoje às 13:08

No «Dois às 10», Luciana partilhou a sua experiência com um cancro raro na mandíbula. Desde o diagnóstico, a forma como se via e como os outros a viam mudou. A convidada descreveu os desafios da doença e a forma como lidou com o preconceito que enfrentou. A sua história é um testemunho de força e superação.

Saiba mais em TVI Player