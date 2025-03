Lucky, o cão rejeitado que foi resgatado dos incêndios de 2024 - Uma história de esperança!

Carla Anes

Hoje às 10:33

No «Dois às 10», Francisca e Daniel, encontraram um novo melhor amigo e membro para a família, quando menos esperavam! Salvaram Lucky da estrada no meio dos incêndios em 2024. Lucky estava num estado critico e a antiga dona não quis saber dele! «Estávamos em setembro do ano passado a zona de Baião enfrentava um grande incêndio. No meio do caos encontrámos um cão perdido, desorientado e ferido. Tinha dona mas ela rejeitou-o! A partir desse dia o Lucky passou a fazer parte da nossa vida!».