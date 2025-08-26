Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

No «Dois às 10», Luís Gonçalves revelou que, após o fim da relação de Carolina Braga com Diogo Bordin, decidiu procurá-la e enviar-lhe uma mensagem. O vencedor do Big Brother partilhou ainda o conteúdo desse contacto, deixando os presentes em estúdio surpreendidos.

Recorde-se que Luís Gonçalves se destacou dentro da casa e acabou por conquistar o primeiro lugar no reality show, tornando-se numa das figuras mais acarinhadas desta edição.