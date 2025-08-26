Luís Gonçalves revela estado da amizade com Carina Frias fora da casa do Big Brother

No «Dois às 10», Luís Gonçalves foi questionado sobre a sua relação com Carina Frias, com quem criou uma forte ligação dentro da casa do Big Brother. No entanto, o vencedor da edição surpreendeu ao revelar o estado atual da amizade fora do programa.

Recorde-se que Luís Gonçalves conquistou o primeiro lugar no Big Brother, tornando-se numa das personalidades mais marcantes da edição e numa figura muito acarinhada pelo público.