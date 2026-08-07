Luís Nascimento revela se ainda mantém relação com Joana Diniz

No “Dois às 10”, recebemos um produtor alentejano muito especial, que traz consigo alguns dos melhores sabores da região, entre queijos e enchidos tradicionais. Falamos de Luís Nascimento, vencedor da “Casa dos Segredos 4” e de “A Quinta – Desafio Final”, que é também irmão de Cláudio Ramos.