No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Luísa Castel-Branco revela pormenores da traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Tenho novidades»
- Joana Lopes
- Há 1h e 33min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:46
Luísa Castel-Branco revela pormenores da traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Tenho novidades»
Há 1h e 33min
04:46
Cristina Ferreira comenta a traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Não sabemos se vai acontecer ou não»
Há 1h e 34min
04:46
Comentadora da TVI faz revelação sobre casal famoso: «Têm um casamento aberto há muitos anos»
Há 1h e 33min
04:46
Luísa Castel-Branco revela a identidade da mulher com quem Daniel Gregório traiu Liliana Filipa
Há 1h e 32min
02:10
Cristina Ferreira revela rumores sobre possível gravidez de figura conhecida: «Todas as fotografias são com uma mãozinha à frente da barriga»
Há 1h e 25min
02:10
Gonçalo Quinaz anuncia fim do noivado de casal famoso
Há 1h e 16min
01:09
Terminou com o namorado e abraçou um novo amor num reality show. Agora, voltou para o ex-namorado
Há 56 min
02:54
Maria João Lopo de Carvalho começou a escrever aos oito anos. Hoje, é autora de 80 obras literárias
Há 27 min
03:34
Depois de perder as pernas num acidente trágico, Diamantino pediu desculpa à família: «Ninguém da minha família merecia»
Há 11 min
03:34
Há dois meses, Diamantino perdeu as pernas num acidente de mota. Tem apenas 24 anos
Há 11 min
03:34
Aos 24 anos, Diamantino perdeu as pernas num acidente trágico: «Subia as escadas em pé, agora tem de ser de rabo»
Há 10 min