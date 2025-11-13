VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Luísa Castel-Branco revela pormenores da traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Tenho novidades»

No «Dois às 10», é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 33min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Vídeos

Aos 24 anos, Diamantino perdeu as pernas num acidente trágico: «Subia as escadas em pé, agora tem de ser de rabo»

Há 10 min

Depois de perder as pernas num acidente trágico, Diamantino pediu desculpa à família: «Ninguém da minha família merecia»

Há 11 min

Há dois meses, Diamantino perdeu as pernas num acidente de mota. Tem apenas 24 anos

Há 11 min

Maria João Lopo de Carvalho começou a escrever aos oito anos. Hoje, é autora de 80 obras literárias

Há 27 min

Terminou com o namorado e abraçou um novo amor num reality show. Agora, voltou para o ex-namorado

Há 56 min

Gonçalo Quinaz anuncia fim do noivado de casal famoso

Há 1h e 16min

Cristina Ferreira revela rumores sobre possível gravidez de figura conhecida: «Todas as fotografias são com uma mãozinha à frente da barriga»

Há 1h e 25min
MAIS

Mais Vistos

Segredo revelado: a melhor tarte de maçã cremosa que alguma vez vai provar

Ontem às 11:10

André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»

11 nov, 11:56

Cristina Ferreira parabeniza Cláudio Ramos com mensagem emotiva: «Se há pessoa que eu sinto como protetor em relação a mim é o Cláudio»

11 nov, 09:53

«Nunca me de chamou mãe»: A dor de uma mãe que cuidou da filha com paralisia cerebral até aos 58 anos

Ontem às 10:06

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Fora do Estúdio

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

Há 2h e 29min

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Fotos

Já não vai haver casamento. Gonçalo Quinaz revela que famoso casal está prestes a anunciar fim do noivado

Há 38 min

Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Há 51 min

«O que consta é que têm um casamento aberto há muitos anos»: relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório continua a dar que falar

Há 58 min

Com 15 anos, Luana cuida do irmão com 100% de incapacidade: «Não era suposto uma menina de 15 anos saber aspirar uma criança»

Há 2h e 11min